Santiago busca apoio para manter efetivo da BM

Uma comitiva da cidade de Santiago, liderada pelo prefeito Tiago Görski (PP), foi recebida nesta segunda-feira (7) pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira (PT). Durante a audiência, Valdeci recebeu ofício encaminhado pela Câmara de Vereadores do município em que esta solicita a intermediação do Legislativo estadual pela manutenção do efetivo da Brigada Militar hoje instalado na cidade. Segundo o documento, a Secretaria Estadual de Segurança Pública planeja transferir, de forma involuntária, 23 policiais militares do 5º Regimento de Polícia Montada (5º RPMon) para outras localidades. De acordo com a avaliação feita tanto pelo Executivo como pelo Legislativo santiaguenses, o número de militares a serem transferidos é muito expressivo, o que irá refletir na manutenção da ordem. ‘É imprescindível a permanência do efetivo existente para manter o controle dos baixos índices de criminalidade na região”, destaca o documento.

O encontro com o grupo foi resultado da visita feita por Valdeci a Santiago na última quarta-feira (2), quando o presidente da Assembleia Legislativa esteve na Região para ver os estragos causados pela estiagem. “Nesta semana, ainda teremos uma reunião com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que também responde como secretário de Segurança, e, entre as demais pautas que iremos tratar, reforçaremos o encaminhamento”, explicou o chefe do Parlamento estadual.

A comitiva incluiu as presenças do secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Sadi Gioda, das vereadoras Alessandra Terra e Cleusa Canterle e dos vereadores João Alberto, João Oliveira e Dionathan de Paula, este último também presidente da Câmara Municipal.