Casa de Cultura de Lajeado recebe a exposição Traços de Realismo

A Casa de Cultura de Lajeado recebe, até o dia 25 de fevereiro, a exposição “Traços de Realismo”, do artista arroiomeense Leonardo de Freitas Birkheuer. A exposição apresenta desenhos feitos a lápis e de caneta nanquim, de diversos temas, como paisagens, personalidades famosas e animais.

O artista conta que desde criança, ao perceber a forma e a estéticas das coisas, se motivou para tentar transformá-las em traços de desenho.

"No começo eram apenas rabiscos. Com o tempo, se transformou em desenhos mais elaborados. Então eu fiz um curso que melhorou minha técnica de desenhar. Eu aprendi a fazer retratos, fazer sombras e a usar o ponto de fuga. É a primeira vez que exponho meus desenhos em uma exposição de verdade. Antes eu mostrava para minha família e meus colegas da escola. Me sinto empolgado, feliz e muito orgulhoso", contou Birkheuer.

Outra exposição que também pode ser prestigiada na Casa de Cultura até o dia 25/02 é "Ah, Mar!", do artista Pedro Acuña Enger. Conforme o artista, a mostra é um convite para mergulhar nas ondas e se conectar com o que seria a origem de tudo: a mulher e o mar. As obras são feitas com aquarela e técnicas mistas com a temática de praia e surfe e oferecem uma oportunidade de experiência àquelas pessoas que não podem ou nunca foram para o litoral.

Artistas que desejam expor suas obras neste ano na Casa de Cultura podem se inscrever pelo telefone (51) 3982-1081 ou na Casa de Cultura de Lajeado (Rua Borges de Medeiros, 285, bairro Centro)