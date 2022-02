Nova Petrópolis recebe 1º Grande Encontro de Rural 

O 1º Grande Encontro de Rural é a principal atração do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, em Nova Petrópolis, neste fim de semana. Serão cerca de 160 veículos em exposição na Praça das Flores, da sexta-feira, 11 de fevereiro, até o domingo, dia 13. Além do encontro automotivo, a Rua Coberta receberá seis atrações musicais com patrocínio master da Claro. No palco, o destaque vai para o show nacional de Léo Pain, no sábado, às 21h.

No próximo final de semana, de 11 a 13 de fevereiro, a Rua Coberta recebe o 1º Grande Encontro de Rural. Os cerca de 160 veículos participantes incluem modelos originais, rebaixados hot, preparados para trilhas off-road, para exposições, expedições e ainda a linha militar.

O encontro permitirá que os apaixonados possam se reunir, exibir seus carros com detalhes impecáveis, e proporcionar uma experiência única para os visitantes. O evento é gratuito e aberto ao público. Mais informações podem ser adquiridas com Luiz pelo telefone (51) 99547 7480.

A Claro, patrocinadora master do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, oferecerá seis atrações musicais neste final de semana. Na sexta-feira, dia 11 de fevereiro, o Acústico F2 se apresenta às 19h e, às 21h, o Musical JM sobe ao palco.

No sábado, às 21h, acontece o show nacional com Léo Pain, cantor gaúcho que traz a música sertaneja para Nova Petrópolis. Após, DJ Cabeção animará o público a partir das 22h30.

A programação do domingo inicia com a banda de rock The Stroyers, às 18h. E para finalizar o final de semana, a Banda Som do Sul sobe ao palco às 20h, com seu repertório de músicas gaúchas.

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha 2022 ocorre até 27 de março em Nova Petrópolis. A programação completa está disponível em turismo.novapetropolis.rs.gov.br. O evento é uma promoção da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação Tchon Ji. O Verão tem patrocínio master de Claro; patrocínio de Ecosul Energias; Recebem – Alugueis por temporada; Sicredi Pioneira e Sommer Bier Festival, e apoio de Uniasselvi.