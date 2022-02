Cobertura provisória do Casarão Friedrich é concluída

A colocação da cobertura provisória de parte do telhado do Casarão Friedrich, localizado na Estrada Germano Friedrich, nº 55, no bairro Guarani, em Novo Hamburgo, foi concluída no sábado (5), pela empresa contratada pela Prefeitura Municipal. Os trabalhos tiveram acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários (Semopsu) e incluíram limpeza do local, escoramento da estrutura, separação das telhas originais e a cobertura provisória, em lona, que mede aproximadamente 220 metros quadrados.

O imóvel é de propriedade particular, com data de construção estimada em 1845, e tem grande valor histórico, arquitetônico e cultural para o município. No dia 2 de fevereiro do ano passado, um incêndio atingiu parte da estrutura, principalmente a cobertura da edificação. Ainda em maio do mesmo ano, a Prefeitura publicou o Decreto nº 9709/2021 de tombamento provisório do imóvel, medida fundamental para que a Prefeitura pudesse participar da proteção do prédio.

A previsão de conclusão dos trabalhos era dia 14 de fevereiro, mas ficaram prontos antes.

As telhas originais da parte danificada foram separadas e guardadas para serem reutilizadas a partir de projeto de recuperação definitiva que está sendo elaborado pela família proprietária.

O tombamento provisório é parte do processo para o tombamento definitivo do Casarão como patrimônio histórico do Município. Isso, no entanto, não retira a propriedade do imóvel, que continua sendo da família e que ainda segue responsável pela sua conservação.