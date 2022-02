Matrículas para os CAPEBs iniciam no dia 7 de março em Imbé

As matrículas para os dois Centros de Apoio Pedagógico da Educação Básica (CAPEBs) de Imbé iniciarão no dia 07 de março. Nas instituições são oferecidas atividades para os alunos de quatro a nove anos (Pré-Escola ao 3º ano) da rede municipal de ensino, em turno inverso à escola. As inscrições ocorrem na Secretaria Municipal de Educação (SMED) localizada no Prédio Anexo 1 da Prefeitura (Avenida Paraguassú, 2017 - Centro) das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.





Conforme a responsável pelo CAPEB, Sabrina Ramos Candido, para realizar a inscrição é necessário levar apenas o comprovante de matrícula do aluno de uma das escolas da rede municipal de ensino de Imbé.





O CAPEB 1 - Professora Sônia Bauer, fica na Avenida Paraguassú, 2470, Bairro Asa Branca, e o CAPEB 2, está localizado na Avenida José Elizeu Feliciano (antiga Av. Santa Terezinha), 1230, Balneário Harmonia.