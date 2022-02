Parque Histórico General Bento Gonçalves receberá investimento de R$ 1 milhão em Cristal

Em roteiro oficial na zona sul do Estado, o governador Eduardo Leite esteve na sexta-feira (4) no Parque Histórico General Bento Gonçalves, no município de Cristal. A instituição, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), recebeu investimentos para qualificação a partir de recursos do programa Avançar na Cultura.

“Sei do potencial que a revitalização deste museu tem para a região sul do Estado e também para todo o RS. É um espaço dedicado a entender quem foi Bento Gonçalves, seu tempo histórico e seu papel na Revolução Farroupilha. É um investimento importante na preservação da nossa memória e do nosso patrimônio”, afirmou o governador ao lembrar que, além da importância cultural e turística, o recurso investido gera desenvolvimento econômico, emprego e renda para a região.

A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, também participou da visita. Para o governador, foram mostradas as ações de recuperação previstas para a sede do parque, local que foi moradia do general Bento Gonçalves, líder da Revolução Farroupilha (1835-1845). O projeto foi elaborado pelo Departamento de Memória e Patrimônio da Sedac, e visa solucionar os problemas de conservação que apareceram ao longo do tempo.

“A cultura do Estado tem recebido investimentos inéditos na sua história recente. O Parque Bento, que tem uma visitação muito expressiva, é um espaço de memória que não vinha tendo a atenção adequada. Hoje estamos conhecendo a proposta para a revitalização deste espaço, já com recursos garantidos”, disse a secretária Beatriz Araujo.

Com o Avançar na Cultura, o Parque Bento também ganhará uma nova exposição permanente, que está em fase de projeto. Os recursos chegam em ano marcante para a instituição, que completou, em 28 de janeiro, 50 anos de história e compromisso com a preservação de parte importante da cultura e da história dos gaúchos. O orçamento total destinado ao parque pelo Avançar é de R$ 1 milhão.

Também participaram da visita o assessor especial de Memória e Patrimônio da Sedac, Eduardo Hahn, e o diretor do Parque Bento, Eutálio Germano da Silva, entre outras autoridades municipais e estaduais.

História gaúcha

Criado pelo Decreto 21.624, em 28 de janeiro de 1972, o Parque Histórico General Bento Gonçalves está localizado na antiga sesmaria de Cristal, originada por uma doação de terras feita por D. João VI ao alferes Joaquim Gonçalves da Silva, pai do general Bento Gonçalves.

No local da casa em que Bento viveu parte de sua vida existe uma réplica, construída em 1976, com um museu repleto de objetos relativos ao líder revolucionário.