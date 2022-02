Sindilojas Gravataí recebe visita de comitiva da Fecomércio-RS

A manhã desta segunda-feira (7), iniciou com visita do presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, ao Sindilojas Gravataí. O encontro contou com a presença do presidente do Sindilojas local, José Nivaldo da Rosa, dos vice-presidentes da entidade, Cerli Dal Santo, Alexandre Peruzzo e Airton Duarte, do diretor jurídico do Sindicato, Nelson Robert Shornadie, do diretor regional de Sesc e Senac-RS, José Paulo da Rosa, da assessora da presidência, Lauren Fernandes, da diretora do Sesc Gravataí, Rita Fagundes, e do diretor do Senac Gravataí, Gidião Araújo Monteiro.

Abrindo a reunião de trabalho, o presidente da Fecomércio-RS destacou a atuação sistêmica da Federação, por meio das atividades de Sesc e Senac, e a importância de mostrar para o empresariado o quanto essas entidades podem ajudar na recuperação econômica do setor. "Atuamos de forma conjunta para mostrar a força que Fecomércio, Sesc e Senac têm para ajudar os empresários locais. Também atuamos pensando na recuperação dos sindicatos, precisamos empoderar essas entidades perante os empresários e esses, por sua vez, precisam saber que são os donos desse Sistema e podem usufruir das ações que desenvolvemos", destaca.

Seguindo o encontro, a diretora do Sesc Gravataí, Rita Fagundes, falou sobre os serviços da Federação que estão disponíveis para as empresas, a retomada das atividades locais, com ações de cultura, além de trazer as novidades para 2022. "Este ano, iniciaremos o EJA - Educação de Jovens e Adultos. As atividades, que vão acontecer gratuitamente no formato EAD - Educação a distância, vão oportunizar que diversas pessoas possam retomar os estudos e concluir uma formação", acrescenta Rita.

O diretor do Senac Gravataí, Gidião Araújo Monteiro, destacou as principais atividades planejadas para este ano, dando ênfase para a atuação conjunta com Sesc e Sindicato. "A primeira ação que estamos mobilizados para realizar é a vacinação de crianças, a partir de março, nas dependências do Senac. Após isso, o ano segue com a Semana da Saúde e a Semana da Aprendizagem, Gestão e Inovação, que acontecem nos meses de maio e setembro, respectivamente. Todas essas atividades acontecem de forma conjunta com apoio e envolvimento de Sindilojas, Sesc e Senac", afirma o diretor. Além disso, também foi apresentado para os demais os benefícios da Rede Fecomércio de Educação, ação que tem como objetivo oferecer um portfólio de cursos do Senac para capacitar a comunidade local, gerando receita para o Sindicato.

Dando continuidade ao encontro, o diretor de Sesc e Senac-RS, José Paulo da Rosa, fez uma retomada da atuação das entidades ao longo dos 75 anos, dando ênfase para o atual momento que estamos vivendo. "Estamos entrando em um novo ciclo, um novo processo de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, um dos grandes gargalos para que esse crescimento ocorra de maneira satisfatória é qualificar a mão de obra. Vivemos em um País em que o cenário é uma população com poucos anos de estudo e o Senac tem papel fundamental para tentar suprir essa carência ofertando educação profissional de qualidade. Somos o braço educacional dos sindicatos. Podemos ofertar para os empresários uma programação com soluções educacionais customizadas. Somos referência na oferta de educação e queremos, cada vez mais, ser parceiros dos sindicatos e empresários locais", enfatiza o dirigente.

Da Rosa também deu destaque para o momento "pós-pandemia" e o quanto a comunidade está ávida por ações de cultura, turismo e bem-estar, demanda que o Sesc local está preparado para atender. Assuntos como ações locais conjuntas e como todos ganham com a integração das entidades também foram debatidos, mas o grande destaque foi para os projetos de inovação do Sistema, com o Lab Fecomércio. A incubadora, que será inaugurada em março deste ano na sede da Federação, proporcionará a aceleração de startups que desenvolvam projetos voltados ao terceiro setor.

Encerrando o encontro, o presidente do Sindilojas Gravataí, José Nivaldo da Rosa, agradeceu pelo momento, rico em troca de ideias e informações, enfatizando a importância desses momentos para todos os envolvidos. "Com certeza faremos um 2022 excelente e com ótimos resultados. Momentos como esse fortalecem essas relações e nos guiam para um futuro de realizações e bons resultados", finaliza.

A reunião faz parte do roteiro de visitas do presidente Luiz Carlos Bohn a sindicatos da base para fortalecimento da atuação sistêmica. Nesta semana, a comitiva ainda passará por Osório, Torres, Caxias do Sul, Canoas e São Leopoldo.