Rua José Marques está recebendo pavimentação em Parobé

Levando mais segurança, mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida, mais uma via de Parobé está recebendo pavimentação. Dessa vez é a Rua José Marques, na Morada do Funil, que receberá pavimentação com blocos intertravados numa área total 4.331,76m2, incluindo 907 metros de meio fio. A obra contará com investimentos de R$ 529.114,16.

“Dentro de nossas possibilidades, seguimos melhorando a mobilidade urbana e rural, a qualidade na trafegabilidade e a segurança viária dos motoristas e dos pedestres que utilizam as vias da cidade", destaca o prefeito Diego Picucha.