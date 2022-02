Parobé ofereceu reforço escolar nas férias para mais de 300 crianças

Durante as férias, o foco foi seguir estudando em Parobé. Um projeto da Secretaria de Educação do município garantiu aulas de reforço neste período para mais de 300 alunos dos Anos Iniciais. Foi através do projeto educacional Pipas, que ofereceu apoio/reforço escolar para os alunos dos Anos Iniciais. A ação, que teve início no dia 4 de janeiro, terminou no dia 3 de fevereiro, com uma grande festa para os participantes no DTG Azaleia, com muita brincadeira e diversão.

Segundo a secretária de Educação Joana D’Arc Witmann, o PIPAS contou com atividades recreativas e pedagógicas com foco no reforço dos conteúdos mais relevantes aplicados durante o ano de 2021, levando em consideração as dificuldades no aprendizado dos alunos diante da pandemia de coronavírus. “Durante esse projeto, trabalhamos as defasagens e estimulamos as habilidades dos alunos em alfabetização, de 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, além de possibilitar que os estudantes participassem de atividades recreativas que despertam o lado lúdico das crianças. Foi um sucesso essa primeira experiência de projeto de férias e só tenho a agradecer aos professores e aos profissionais da Secretaria de Educação pelo belo trabalho desenvolvido e por todo o empenho”, declara a secretária.

O Projeto de Intervenção Pedagógica para Aprendizagem Significativa (PIPAS) foi desenvolvido pelo Departamento de Gestão da Educação Básica da para atender os alunos durante o período de férias, com foco no estímulo aos processos cognitivos superiores (controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e autorregulação emocional).

Cerca de 30 professores participaram desse processo de reforço escolar no processo de alfabetização de crianças dos Anos Iniciais, em oficinas que aconteceram três vezes por semana em duas escolas pólo para o projeto: as escolas Ana Maria Fay dos Santos e Prof Noemy Fay Dos Santos. O projeto ocorreu em parceria com o SESC.