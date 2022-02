Prefeitura de São Borja trabalha no enfrentamento a estiagem

A Prefeitura de São Borja vem realizando uma série de ações para tentar amenizar os prejuízos causados pela estiagem. O poder público está trabalhando para garantir o abastecimento de água a comunidades rurais no interior do município, através de caminhões-pipa e outras ações.

Dessa forma, a Secretaria Municipal da Agricultura está fazendo levantamento na rede de encanamento em algumas localidades e encaminhando os pedidos de água a Defesa civil. Além disso, a secretaria ainda presta assistência em mais de 60 poços artesianos no interior, mas ressalta que muitos já estão com a fonte esgotada.

Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Defesa Civil, ambas comandadas pelo Secretário Moacir Tiecher, já distribuíram mais de 98 cargas de água às comunidades da zona rural. Estão sendo atendidos locais como o Rincão do Ivaí, Santos Reis, Vila Brites, Assentamento Cristo Redentor, Samburá, Rincão do Meio, Timbaúva, Mercedes, Sarandi e São Marcos.

“Estamos com quatro retroescavadeiras fazendo de tudo para atender o maior número de famílias possível”, conclui Tiecher.

O Governo Federal já reconheceu, através da Portaria 221 publicada no dia 27 de janeiro deste ano, no Diário Oficial da União, a situação de emergência em São Borja devido a estiagem. No entanto, até agora, nenhum recurso foi destinado ao município, e por isso, a Administração Municipal está enfrentando a situação com recursos próprios.

O Secretário da Agricultura, Eugênio Dutra, informa que sua secretaria não tem recurso orçamentário para contratação de equipamentos ou licitação de serviço e que possui apenas uma retroescavadeira para auxiliar no salvamento de algumas aguadas do interior. “Novas caixas d’água deverão ser instaladas no Ivaí e em São Ramão, onde esta semana os topógrafos e engenheiros realizarão estudo para a instalação. No Mato Grande e no assentamento Cambuxim, novas redes deverão ser colocadas. Portanto, mesmo com todas as dificuldades a Prefeitura tem feito todo possível para melhor atender a população do campo”, conclui o Secretário.

Em articulação política com diversos setores e municípios, o prefeito Eduardo Bonotto conseguiu, através da mobilização coletiva, que algumas medidas fossem conquistadas, como a garantia de anistia do milho no programa Troca-Troca de sementes; a garantia de Cestas Básicas por 6 meses ao município com situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal; a liberação antecipada de sementes forrageiras; a garantia de emissão dos laudos agropecuários pela Emater; a garantia de estudo pelo governo para a isenção de ICMS de milho na importação por pessoa física; a garantia de empenho na solução para entendimento referente a reserva de água em áreas de app para irrigação; e a garantia de avaliação pelo Governo do Estado para repasse direto para o município dos recursos do Programa Avançar.

O prefeito trabalha também para garantir recursos estaduais para perfuração de poços artesianos, implantação de redes D'Água para abastecimento de água potável e para irrigação, além de recuperação de tanques, açudes e bebedouros. “Hoje a estiagem é a nossa maior preocupação. Temos que agilizar o reconhecimento e homologação dos decretos e encaminhar recursos para atendimento as famílias. Temos também a preocupação com a necessidade de cestas básicas, com os recursos para o transporte de água, o deslocamento dos caminhões-pipa e os investimentos para a perfuração dos poços”, destaca o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto.