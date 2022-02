Carros com mensagens antivacina são apreendidos em São Leopoldo

voltaram a aparecer no Vale dos Sinos Carros com mensagens antivacinação. Dessa vez, em São Leopoldo, veículos com placas de Novo Hamburgo percorreram os bairros Scharlau e Campina com mensagens falsas sobre a vacinação infantil contra a Covid-19.

A Guarda Civil Municipal foi alertada por moradores e imediatamente encaminhou uma viatura até o local, na esquina da avenida Henrique Bier com a rua Campo Bom. “Vamos dar o procedimento necessário. Isso não pode persistir”, destacou o secretário da Segurança Nestor Schwertner. “Queremos que a população denuncie. Estamos percebendo que há pessoas que depõem contra a saúde das crianças, da saúde da comunidade. Isso tem que acabar. Nós queremos preservar o direito das crianças e da população à saúde pública”, acrescentou.

Os moradores que flagrarem veículos divulgando notícias falsas devem ligar no número 153 para fazer relatos - o número funciona durante as 24 horas do dia. Também foi recolhido um Fiat Uno executando a mesma tarefa no bairro Cristo Rei. Ambos foram recolhidos e guinchados. Os motoristas foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para prestar depoimento, e deve ser apurada a relação entre o caso em São Leopoldo com o de Novo Hamburgo, onde também ocorreu a circulação de veículos com o mesmo teor de mensagens.