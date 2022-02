Projeto de bombeiro mirim é criado em Bento Gonçalves

Foi realizado o lançamento do projeto Bombeiros Mirim de Bento Gonçalves, que atenderá 24 crianças e adolescentes com idades entre 9 e 12 anos, ao longo de sete meses a partir de março. O projeto é gratuito e está distribuído em mais de 10 disciplinas, fornecendo aos alunos uniforme, cartilha, atividades externas, lanches e toda a estrutura necessária, ocorrendo todos os sábados pela manhã no Centro de Captação de Treinamento do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, localizado no bairro Salgado.

No projeto os participantes receberão instruções sobre civismo, noções de prevenção a acidentes e sinistros, atendimento Pré-hospitalar, noções de busca e salvamentos, prevenção e combate a incêndio, ações de defesa civil, entre outros atividades teóricas e práticas. O major Márcio Müller Batista, explicou sobre a realização do projeto. "É um projeto voluntário, que tem como foco sempre atender as comunidades mais carentes, oferecendo para os alunos que estarão participando uma complementação na formação como cidadão. E é um projeto social que vem sendo um dos braços sociais do Corpo de Bombeiros da corporação", disse.

O coordenador do projeto Bombeiro Mirim de Bento Gonçalves, soldado Juliano Baigorra Ribeiro, também destacou sobre a importância da realização da atividade junto às crianças e adolescentes do município.

"Somos privilegiados de trabalhar em algo que nos proporciona tanto prazer e reconhecimento, e conseguir colocar de pé este projeto é poder transmitir a nossa comunidade um pouco de tudo que recebemos até hoje por realizar o trabalho que realizamos. As crianças diariamente passam por nosso quartel pra conhecer e ver o que fazemos".

As aulas são gratuitas com crianças e jovens de 9 a 12 anos e iniciam em 5 de março. A prefeitura deve divulgar nos próximos dias a forma de inscrição.