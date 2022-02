Prédio histórico no Centro de Santa Maria será restaurado

Um dos marcos históricos de Santa Maria, o edifício João Fontoura Borges, que abrigava a Sociedade União dos Caixeiros Viajantes (SUCV) e está localizado no Centro tem previsão de começar a ser revitalizado ainda neste mês. Em função de o prédio ser público-privado, foi contratada uma empresa por parte do condomínio que será responsável pela recuperação da fachada e do telhado.

A secretaria de Administração e Gestão de Pessoas prevê a recuperação do telhado e da fachada, cujo projeto foi autorizado pela prefeitura após passar por análise do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (Comphic). O serviço está orçado em cerca de R$ 180 mil e será quitado parte pelo condomínio e parte pela Prefeitura. A edificação está interditada.

"O prédio representa o principal marco arquitetônico do ponto de vista da preservação da memória e da cultura da comunidade santa-mariense para a atual e futuras gerações", avalia o titular de Administração e Gestão de Pessoas, Marco Mascarenhas. Ao longo deste ano, outro projeto deverá ser encaminhado para a reforma interna do imóvel. Após as reformas realizadas, o prédio da SUCV deve abrigar estruturas da administração municipal.

A edificação fica na esquina da avenida Rio Branco com a rua Venâncio Aires, no Centro da cidade. Ele foi construído para ser a sede da Sociedade União dos Caixeiros Viajantes e teve sua inauguração em 1926. O estilo arquitetônico do edifício é eclético.

Por décadas, o espaço foi utilizado para a realização de grandes bailes. Tornou-se patrimônio histórico de Santa Maria em 1993, por meio de lei municipal. Foi desapropriado em 2011 e passou a ser área pública, do 2º ao 4º andar. O térreo é privado.