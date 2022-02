Ministério da Saúde habilita leitos de UTI em Garibaldi

Uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde habilitou, de forma definitiva, nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Beneficente São Pedro, em Garibaldi. A partir de 1º de março, os cidadãos poderão receber atendimento de média e alta complexidade em diversas especialidades, Covid-19 e acidentes.

Serão seis leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e mais três destinados a convênios e privados. "O hospital e, principalmente, o paciente sofriam muito com problemas de transferência para outros municípios. A partir de março, poderemos tratar esse paciente na nossa instituição, com mais agilidade, qualidade e segurança", destaca o diretor do Hospital Beneficente São Pedro, Jaime Kurmann. Dos recursos financeiros para a habilitação dos leitos de UTI, serão repassados R$ 1.182 milhão anualmente pelo Ministério da Saúde, com contrapartida do município.