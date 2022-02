Bar suspenso a 50 metros de altura é instalado em Capão da Canoa

O Litoral Norte gaúcho vai ganhar um novo atrativo a partir dessa segunda-feira (7). Inicia as operações, em Capão da Canoa, um bar suspenso, que ficará na orla da praia e será alçado a uma altura de 50 metros.

A atração estará localizada no Largo do Baronda e será aberta ao público diariamente. O Sky Bar será erguido e sustentado por um guindaste. O bar tem capacidade para 18 pessoas.

O horário de funcionamento será das 11 às 20 horas, de segunda à quinta-feira, e das 12 às 23 horas, de sexta à domingo. Durante o dia o valor do ingresso será a partir de R$ 50,00, por pessoa, com tempo de 30 minutos. No período da noite terá jantar especial com gastronomia japonesa e o valor será de R$ 250,00 por pessoa. Com tempo de 1h30 minutos será servido entrada, prato principal e sobremesa.

A ação é uma iniciativa da Premier Imóveis, empresa com três anos de atuação no mercado imobiliário do litoral gaúcho, em parceria com a Construtora MML Pugen e Apogeu Lounge . O investimento no projeto é de mais de R$ 200 mil. "Pensamos neste projeto como uma forma de apoiar o turismo no litoral, criar um novo atrativo para os visitantes e ofertar uma experiência inesquecível e uma vista muito especial da cidade, do mar e da lagoa", destaca um dos diretores da Premier, Guilherme Correia.

A vice-prefeita de Capão, Juliana Martin, avaliou como positiva a experiência. "Acreditamos muito na parceria com a iniciativa privada por um poder maior de criatividade e execução. A vinda do bar para a cidade é a prova de que Capão está em um momento importante de desenvolvimento", disse.