Prefeitura de Canoas anuncia datas de entrega dos cartões do auxílio emergencial

A prefeitura de Canoas entrega, de 14 a 18 de fevereiro, os cartões e os cronogramas de trabalho à comunidade que dão direito aos benefícios do Auxílio Emergencial Canoense de 2022. Ao todo, cinco mil pessoas foram selecionadas.

A distribuição ocorrerá em quatro escolas localizadas em cada região do município, das 9h às 17h. . Para retirar os cartões e os cronogramas, é necessário apresentar documento de identidade com foto e CPF no local de abrangência do seu bairro. A lista dos contemplados pode ser acessada direto no site da prefeitura.