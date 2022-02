Obras no Calçadão de Santa Maria avançam mais um estágio

A obra do novo Calçadão Salvador Isaia em Santa Maria avançou para mais uma etapa. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) iniciou o trabalho nas redes de abastecimento de água e de esgoto cloacal e pluvial. Na semana passada, a empresa De Marco, de Erechim, dará lugar definitivamente no canteiro de obras do Calçadão à Urbanes Empreendimentos, de Santa Maria, que irá auxiliar a concessionária nesta penúltima etapa da intervenção. Neste momento, o serviço prevê a implantação das redes junto às galerias que foram colocadas no subsolo do Calçadão.

O cronograma está organizado para que os serviços no subsolo ocorram durante o dia. Já os trabalhos externos às galerias devem ocorrer à noite, entre 20h e 6h, com o propósito de causar menos transtorno ao comércio, pedestres e trânsito da Rua Floriano Peixoto. "Nós estamos fazendo a avaliação de andamento de toda obra até aqui. A De Marco, que tem como contrapartida a construção de empreendimento no bairro Camobi, vai ter uma reprogramação do Termo de Compromisso. Esta nova etapa se constitui em lançar toda a rede coletora central ou de distribuição de drenagem pluvial, água potável e esgoto sanitário, além de realizar todos os ramais de cada edificação", esclarece o secretário de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, José Antônio de Azevedo Gomes.

Nas próximas semanas, deverá ocorrer a reprogramação do Termo de Compromisso (TAC) firmado com a empresa De Marco, de maneira a adequar os valores de sua responsabilidade que seriam direcionados ao Calçadão. O valor executado pela empresa e os saldos, caso existam, serão direcionados a novos objetos de interesse público. Já a Urbanes dará continuidade a obra até a conclusão dos valores do seu respectivo TAC, apoiando a ação da Corsan e, depois, executando a rede coletora pluvial.

Devido à complexidade da obra e por ser uma ação prioritária do governo, a prefeitura fará uma licitação para executar a última etapa e, assim, concluir a obra do novo Calçadão, que está em reforma desde 2021. Para a fase final, está previsto reforço da nova estrutura do passeio público, com nova fundação e compactação no entorno da galeria, concreto armado alisado e polido com tratamento antiderrapante, drenagem superficial, canaletas e grelhas. E, por fim, todo o mobiliário urbano, como os decks e canteiros, paisagismo, iluminação e demandas de acabamento.