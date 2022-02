São Leopoldo cria banco de materiais de construção

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, sancionou a lei que cria o Banco de Materiais de Construção. O espaço terá como objetivo oferecer apoio às políticas públicas municipais e às organizações e iniciativas comunitárias do município. No ato, o prefeito também assinou a concessão e uso de imóvel de propriedade do município para o projeto Engenheiros Sem Fronteiras, núcleo da Unisinos, que permite a instalação do banco na antiga Casa de Pedras.

O Banco de Materiais de Construção será responsável por receber, recondicionar, guardar, distribuir e controlar o estoque e a saída de materiais, resíduos sólidos utilizados em obras, sobras de matérias-primas, provenientes de doações e aquisições. O funcionamento contará com o auxílio das secretarias municipais e Defesa Civil, que farão a análise dos contemplados pelo projeto.

"Demos o primeiro passo para efetivar mais uma política pública que vai viabilizar apoio aos nossos cidadãos leopoldenses. Agora vamos caminhar para efetivar o funcionamento do banco, junto às nossas entidades e parceiros", disse Vanazzi.

Idealizador do projeto e participante do Engenheiros Pela Comunidade, da Unisinos, Naiton Gama comemorou a assinatura da lei. "A necessidade da criação desses projetos surgiu há cerca de 3 anos atrás, quando notamos o expressivo desperdício dos materiais, nas melhores construções 90% do material é utilizado e o restante descartado. É um dia muito feliz, pois estamos abrindo portas para beneficiar o máximo de pessoas possíveis da comunidade", frisou Naiton.