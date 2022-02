Caxias do Sul tem 130 denúncias de uso indevido da água

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul já registrou 130 denúncias de uso indevido da água. O levantamento contempla as ordens de serviço feitas da data de publicação do decreto em 25 de janeiro, que restringiu o uso durante o período de estiagem que atinge o município.

A maior incidência de denúncias refere-se à lavagem de calçadas, carros e prédios. Os bairros que concentram o maior número de casos são Centro e Jardim América. Até o momento, não ocorreu nenhum auto de infração lavrado.

O decreto proíbe o uso de água tratada para lavar calçadas ou passeios públicos de áreas residenciais, comerciais ou industriais, além de veículos. A prática de irrigar plantas e jardins também deve ser evitada, bem como encher piscinas. É importante esclarecer que decreto prevê a possibilidade da continuidade dos serviços proibidos por meio da utilização de água de fontes alternativas e reuso.

Conforme o superintendente comercial do Samae, Márcio Gasparetto, utilizar água não proveniente da autarquia traz o ônus de alguém se tornar responsável pela gestão qualitativa e quantitativa desse insumo. "Cuidados específicos devem ser considerados para que não haja risco de contaminação a pessoas ou produtos ou de dano a equipamentos. O sistema hidráulico deve ser independente e identificado, torneiras de água não potável devem ser de acesso restrito, entre outras ações, para garantia de bons resultados", explica. Gasparetto também recomenda a participação de um profissional especialista na avaliação do uso de fontes alternativas de água, além da implantação de um sistema de gestão da água para monitoramento permanente.

Os moradores que forem flagrados ou denunciados por outros tipos de uso que caracterizem o desperdício também poderão ser autuados. Na primeira infração, o usuário será alertado e orientado. Em caso de reincidência, será aplicada uma multa no valor correspondente a 10 tarifas mínimas de água de cada categoria.