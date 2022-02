Iniciam obras em estação de tratamento de esgoto de NH

A Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo emitiu a ordem de início para as obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Luiz Rau. A autarquia recebeu, nesta semana, a liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal e já encaminhou à empresa vencedora da licitação que vai fazer o serviço de terraplanagem no local da futura estação, no bairro Santo Afonso.

A previsão de duração das obras de terraplanagem é de quatro meses. O investimento é de mais de R$ 4,8 milhões. A ETE Luiz Rau, quando concluída, será responsável pelo tratamento de 50% do esgoto de toda Novo Hamburgo.

O prefeito em exercício, Márcio Lüders, visitou o terreno e destacou a importância da obra para a cidade. "Essa é uma luta da Comusa desde que assumi a direção-geral da autarquia, em 2018. Tivemos que recuperar recursos que estavam quase perdidos, ajustamos o projeto, recebemos a liberação ambiental e, agora, estamos dando a ordem de início, com a terraplanagem deste local", enfatizou.

A área total do terreno da ETE Luiz Rau é de 139 mil metros quadrados, dos quais, 42,2 mil metros quadrados serão terraplanados nos próximos meses. Quando estiver finalizada, a estação vai ter vazão de 200 litros por segundo. O projeto ainda prevê a ampliação, que permitirá o tratamento de até 600 litros por segundo de esgoto.

Outra obra que deve ter licitação nos próximos dias é referente à finalização dos interceptores da nova estação, orçada em pouco mais de R$ 1,5 milhão. Enquanto essas duas obras vão sendo concluídas, a Comusa já trabalha na licitação da nova estação. O orçamento estimado é de R$ 61 milhões. A previsão de conclusão e início de operação da nova ETE é em 2024.