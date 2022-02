Perdas com a seca em Santo Ângelo chegam a R$ 350 milhões

A força-tarefa da prefeitura de Santo Ângelo tem trabalhado no meio rural para minimizar os efeitos da estiagem. O levantamento atualizado apresentado pelo escritório municipal da Emater com a comissão de enfrentamento, coordenada pelo prefeito Jacques Barbosa, estima que o prejuízo chegue a R$ 354.4 milhões, com perdas na agropecuária.

Os setores mais atingidos são as culturas de milho e soja. A perda, segundo a chefe do escritório da Emater local, Márcia Dezen, é de 90% nas lavouras de soja e 80% no milho. "A previsão inicial era de 55 sacas de soja por hectare. Os números foram atualizados para 5,5 sacas", afirmou. As perdas também se estendem à produção leiteira e à bovinocultura de corte.

A cidade ainda não registra a falta de água para o consumo humano no meio rural. O problema, identificado pelo coordenador de Projetos e Programas da secretaria municipal de Desenvolvimento Rural, Diomar Formenton, é que os produtores estão utilizando a água potável para os animais, o que pode provocar escassez para o consumo humano.

Segundo Formenton, apenas uma propriedade está recebendo água do caminhão pipa para o consumo animal. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Francisco da Silva Medeiros, já foram executadas 80 aberturas de bebedouros que chegaram à força-tarefa e as equipes continuam no interior para atender a demanda. "Seis máquinas estão trabalhando direto nas propriedades. Estamos com maquinário próprio e contratado para a execução dos serviços e a cada dia aumenta a demanda" assinalou. Conforme levantamento, o município tem gasto cerca de R$ 30 mil por semana em combustível para os trabalhos no interior.