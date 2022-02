Igrejinha recebe ponto de atendimento da Receita Federal

A cidade de Igrejinha contará com um ponto de atendimento exclusivo para serviços da Receita Federal. A iniciativa pretende facilitar e agilizar a resolução de pendência dos moradores da cidade, que antes procuravam outras cidades para serem atendidos presencialmente.

O delegado da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, Eduardo Godoy Corrêa, explica que o ponto de atendimento funcionará como uma extensão do órgão, no qual o cidadão poderá receber orientações, regularizar ou atualizar o registro de CPF, zerar pendências, entre tantos outros serviços disponíveis. "Muitas vezes, o cidadão não tem acesso ao site ou aos canais digitais de serviços. Dessa forma, o ponto de atendimento presencial é fundamental para garantir o atendimento a todos", afirma Eduardo.

Antes da parceria, a cidade de Taquara era a mais próxima a oferecer o serviço presencial. O ponto de atendimento do município ficará na secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico, no Centro Administrativo. Uma equipe foi treinada e qualificada para auxiliar os cidadãos na resolução de suas demandas.