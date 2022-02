Hospital de Passo Fundo deve abrir emergência este mês

As obras da nova emergência do Hospital Municipal Dr. César Santos, em Passo Fundo, estão chegando à reta final. A prefeitura reformou e ampliou o espaço, que ajudará a qualificar o atendimento prestado à população e a desafogar as emergências dos demais hospitais.

A nova emergência inclui espaço com infraestrutura de gases, climatização, elétrica, lógica totalmente adequada ao atendimento hospitalar, além de acabamentos como forro modulado, piso vinílico e esquadrias. O diretor-geral do Hospital, Roger Borges, destaca que, em paralelo com a finalização da obra, outra frente que está em fase final são as instalações de novo mobiliário e equipamentos hospitalares. A previsão é que, ainda no mês de fevereiro, a área tenha condições de receber atendimentos de baixa e média complexidade.

Para o diretor técnico do Hospital, Diego Teixeira de Farias, a nova estrutura irá agilizar os atendimentos. "Vamos qualificar o serviço prestado à população. Ampliamos o número de consultórios, assim como as salas de observação, de atendimentos de urgência e emergência, de sutura e curativos, de medicamentos e de triagem. Teremos também novos espaços para leitos de isolamento e alas específicas para pacientes psiquiátricos", observou.