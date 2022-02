Licitação do novo HPS de Pelotas tem 5 empresas habilitadas

Cinco empresas se habilitaram para realizar a construção do novo Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Pelotas. Dois grupos de São Paulo, uma de Curitiba, uma de Porto Alegre e uma de Pelotas apresentaram propostas na licitação aberta pela prefeitura, cujo resultado foi divulgado no início desta semana.

De acordo com o cronograma da secretaria de Planejamento e Gestão, os próximos passos serão o julgamento dos documentos apresentados e, consequente, abertura de prazo para recursos, que também são julgados, para, ao final, ser marcada a data de abertura do envelope dois - que contém as propostas financeiras. "Foi uma ótima notícia termos estas cinco empresas. Isso significa mais concorrência, o que com certeza representa melhores valores para a execução da obra. Dentro do nosso cronograma, a tendência é finalizarmos esse processo ainda em fevereiro, para que possamos abrir as propostas financeiras em março", detalhou o secretário Roberto Ramalho.

O complexo anunciado pelo governo do Estado, em 2020, será de atendimento especializado tipo II, considerado como hospital geral pelo Ministério da Saúde, para atendimento de urgências e emergências e, também, com tecnologia e recursos humanos voltados a casos clínicos e cirúrgicos. A nova casa de saúde do município será viabilizada com recursos estaduais.

No total, serão aportados em torno de R$ 65 milhões para a construção do hospital, que atenderá Pelotas e os municípios da zona sul. Com 9,3 mil metros quadrados de área construída, o projeto ocupará as áreas onde, atualmente, se localizam repartições do Sanep, da secretaria de Desenvolvimento Rural e da unidade de saúde Centro Covid. A instalação terá 121 leitos clínicos.