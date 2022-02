Hospital de Xangri-lá tem obras concluídas e pode iniciar operação

A população do Litoral Norte do Rio Grande do Sul está recebendo o maior complexo privado de saúde da região, localizado em Xangri-lá. Dentro do prazo estimado, a D1 Empreendimentos finalizou e entregou a construção do hospital (voltado a convênio e particulares) e Centro Clínico Litoral Norte aos seus operadores. Os compradores e locatários estão liberados para iniciarem suas instalações.

O complexo possui 15.1 mil metros quadrados e conta com funcionalidades essenciais para uma operação ligada à saúde, como elevadores para maca, banheiros PCD em todos os pavimentos, área de descarte de lixo especial, entre outras facilidades. O hospital possui 50 leitos, seis salas cirúrgicas e um corpo clínico formado por mais de 150 médicos de 25 especialidades. O investimento foi de cerca de R$ 100 milhões.

Duani Minosso Teixeira, diretor da D1 Empreendimentos, aponta que a ideia de ter diferentes operadores independentes entre si e sem investimento cruzado traz segurança de rentabilidade. "Foi desafiador montar este modelo de negócios para conciliar o interesse e as demandas dos diversos atores, operadores, pacientes e proprietários", complementa Duani.

Após a conclusão e entrega da obra, as datas de início do funcionamento de cada operação, sejam consultórios, clínicas, pronto atendimento e demais, ficam por conta de cada um dos seus operadores. O complexo conta 70 consultórios e clínicas médicas.