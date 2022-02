Retomada das aulas aquece vendas no comércio de Caxias do Sul

O ramo de ensino, um dos segmentos mais afetados pela pandemia por conta das restrições do distanciamento social, está otimista para o retorno das aulas em 2022. Mesmo com uma leve desaceleração na procura de produtos e serviços devido ao aumento de casos de Covid-19 em Caxias do Sul, empresas ligadas ao setor esperam incrementar as vendas nas próximas semanas.

Uma amostragem inédita realizada pela CDL Caxias estima crescimento de 24,2% nas comercializações de materiais escolares, de 17,9% nas lojas de uniformes e de 12% na quantidade de alunos nos transportes escolares privados, em comparação com 2021. "Os anos de 2020 e 2021 foram muito ruins para as empresas de produtos e serviços ligadas à área. O ensino remoto e a instabilidade no retorno presencial dos alunos acabou prejudicando os estabelecimentos, que precisaram se reinventar e procurar outras alternativas", relata Carlos Alberto Cervieri, gerente Administrativo Financeiro da CDL Caxias.

A expectativa dos lojistas de papelarias e livrarias é ter um incremento nas comercializações de materiais escolares, com projeção de R$ 197,14 no tíquete médio dos consumidores, em comparação a 2021. Entre os produtos mais procurados estão itens solicitados pelos colégios, como caderno, lápis, borracha, caneta, tinta têmpera guache e pincel.

Aplicativos de mensagens, divulgação nas redes sociais e decoração na vitrine ou na loja também foram algumas das ações mencionadas pelos participantes para ajudar a aumentar as comercializações. "O WhatsApp está sendo utilizado por diversas papelarias e livrarias, tanto no Centro como nos bairros, para o recebimento da lista e envio do orçamento dos materiais. Isso facilita e agiliza a rotina dos pais", conta o dirigente.

Um outro ponto do estudo também apontou que mais de 40% das empresas dos segmentos de papelarias e livrarias, uniformes e transporte escolar afirmaram que precisaram demitir funcionários nos últimos dois anos em virtude da crise. Entretanto, devido à retomada das aulas, a maioria participantes pretendem contratar ou já admitiram novos trabalhadores.