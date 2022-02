Caxias do Sul emite alerta por avanço de focos de dengue

Em apenas um mês, Caxias do Sul contabiliza uma marca expressiva do número total de focos do mosquito da dengue encontrados em todo o ano de 2021. Janeiro encerra com 43 focos, correspondentes a 21% dos 209 localizados em 2021. O município ainda aguarda o resultado do teste de um caso suspeito de dengue em morador que teve sintomas da doença.

A Vigilância Ambiental em Saúde tem empregado esforços dos agentes de combate às endemias, mas é preciso que a população ajude a eliminar quaisquer pontos de água parada, pois é nesses ambientes que o Aedes Aegypti se reproduz. "Nossas equipes voltam do trabalho a campo com muitos relatos de descaso. As pessoas precisam entender que a situação é séria, que cada um precisa fazer a sua parte, que de nada adianta o trabalho dos agentes de combate às endemias se cada pessoa não olhar para o seu pátio, para um vaso que esteja com água, uma garrafa com gargalo para cima, uma caixa d'água destampada, um pedaço de lona ou lixo que fique com água acumulada depois da chuva. A doença está batendo à nossa porta", alerta a diretora técnica da Vigilância Ambiental em Saúde, Sandra Tonet.