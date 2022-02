Empresa calçadista investe R$ 2 milhões em Igrejinha

A EvaFórmula, empresa do ramo calçadista que se instalou no município de Igrejinha no final do ano passado, já apresenta resultados. Com equipe técnica especializada, a fábrica produz EVA, um tipo de plástico expandido que, depois de pronto, é transformado em palmilhas para calçados.

A empresa é uma expansão da marca do grupo Calçados Quintin, e embora esteja há pouco tempo no mercado, já conta com 40 pessoas em seu quadro de funcionários. Atuando desde a produção da matéria-prima das palmilhas até sua formatação final, a empresa oferece fórmulas, características e formatos exclusivos para a necessidade de cada empresa que atende na região.

Foram investidos aproximadamente R$ 2 milhões em estrutura para o início das atividades de produção da fábrica, que tem capacidade produtiva atual de até 45 mil pares por dia. Parte dos investimentos também é destinado a contratação de profissionais renomados no mercado para atuação em cada etapa do processo.

A EvaFórmula se destaca por uma preocupação com o meio ambiente. Na prática, são desenvolvidas soluções inteligentes para reutilização dos resíduos resultantes dos processos químicos realizados, transformando-os em novos produtos, e a empresa chega a reaproveitar cerca de 50% dos seus resíduos.

"Vivemos em um mercado cada vez mais exigente, e um dos grandes diferenciais da empresa é seu processo inovador, que pensa na produtividade e qualidade do produto, sem deixar de lado questões importantes como o investimento em experiência e conhecimento, isso é fundamental, e tem muito a oferecer para nossa cidade", afirma o secretário de Administração e Desenvolvimento Econômico de Igrejinha, Joel Wilhelm. A prefeitura concedeu benefícios para atrair o investimento para Igrejinha, através de um programa local de desenvolvimento econômico.