Prefeitura de Canoas apresenta plano para demissão de funcionários do Gamp

A prefeitura de Canoas apresentou ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT4), além dos sindicatos da área da saúde, a proposta para o pagamento das rescisões dos 2.791 funcionários desligados do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (Gamp). O valor total das rescisões, incluindo gestantes, lactantes é de R$ 51,7 milhões.

O cronograma prevê o pagamento de forma parcelada, em até 28 prestações, com primeiro depósito em 10 de março e última parcela em 10 junho de 2024, desde que haja concordância dos trabalhadores, manifestada por meio de seus sindicatos, e a homologação por parte do TRT4. Se acordado, todos os colaboradores recebem a partir do 1º mês (março de 2022), até a conclusão do pagamento do valor total da sua rescisão. Nenhuma parcela será menor do que um salário mínimo (atualmente, em R$ 1.212,00).

Desta forma, na medida em que os depósitos forem realizados, os colaboradores com menores valores de rescisão serão pagos, havendo quitações mês a mês. Somente no mês de março, 141 profissionais já terão suas rescisões quitadas. Até julho deste ano, serão 41,96%, do total de trabalhadores com suas rescisões quitadas. Na proposta do município, em dezembro de 2022, cerca de 70% dos colaboradores já terão recebido o valor total da sua rescisão, número que em dezembro de 2023 atinge 90% dos profissionais.

A proposta prevê ainda, para março de 2023 e março de 2024, a correção dos valores conforme o IPCA. Para as 120 mulheres em licença maternidade, a proposta inicial é manter a estabilidade com o pagamento mensal dos salários até o final da licença, e após este pagamento, quitar a rescisão conforme o cronograma.

O prefeito Jairo Jorge ressaltou que a situação é diferenciada, exige celeridade, mas também muito cuidado "Faço um pedido para que a proposta seja avaliada, que façamos possíveis ajustes, mas que fechemos um acordo", afirmou. O estudo apresentado será levado pelas categorias para debate interno e, no dia 7 de fevereiro, às 15h, haverá nova mediação para ouvir as considerações dos sindicatos