São Francisco de Paula e Canela avançam para a criação de consórcio para o gerenciamento de água e esgoto

Os prefeitos de Canela, Constantino Orsolin e de São Francisco de Paula, Marcos Aguzzolli assinaram um protocolo de intenções entres os dois municípios. O documento viabiliza a criação de um consórcio que possibilitará a abertura de concorrência pública para contratação de empresa privada que deverá realizar serviços de tratamento de água e esgoto e ainda distribuição de água tratada, em substituição à Corsan.

Segundo o documento assinado, dentro de 45 dias, os prefeitos devem se reunir novamente para celebrar um protocolo de intenções, que será enviado às Câmaras Municipais para autorizar o Consórcio através de projeto de lei. Segundo o prefeito de Canela, essa ação vai possibilitar buscar um novo modelo de contrato, em que a empresa vencedora sofra um controle mais efetivo da qualidade do serviço. Além disso, a ideia é baratear a tarifa e ampliar as redes de água e esgoto. Um estudo preliminar mostra que é possível uma diminuição da casa de dois reais por metro cúbico de água tratada.

O prefeito Marcos Aguzzolli, de São Francisco de Paula externou sua preocupação com o serviço de esgoto. Segundo ele, o município não tem um metro de rede de esgoto cloacal, ou seja, o índice de tratamento de esgoto é zero. O município foi um dos primeiros a ajuizar ação para que a Corsan cumprisse o contrato, processo que ainda tramita no judiciário.

São Chico e Canela juntos formam a "caixa d'água da Serra", com muitos mananciais, grandes reservatórios e tendo em seus territórios as nascentes de grandes rios que irão formar muitas das principais bacias hidrográficas do Estado. Para isso, os municípios querem um controle efetivo e tratamento adequado do esgoto, já que o serviço de saneamento básico é lucrativo e, segundo a visão dos prefeitos das cidades, este lucro deve ser usado para proteger a água.