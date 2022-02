Criação de empregos em Novo Hamburgo foi a melhor em 20 anos

A cidade de Novo Hamburgo bateu recorde dos últimos 20 anos na geração de empregos formais ao longo de 2021. O ano passado foi o que apresentou melhor saldo positivo de vagas de trabalho da série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do governo federal, iniciada em 2002 (primeiro ano com dados disponíveis no sistema), com a criação de 7.737 vagas com carteira assinada no município.

O balanço final de 2021 foi divulgado nesta segunda-feira (31). Os resultados já contemplam as revisões realizadas pelo Caged. Com isso, Novo Hamburgo fechou o ano como a terceira cidade gaúcha que mais criou empregos no ano passado, atrás apenas de Porto Alegre (saldo de 15.044) e encostada em Caxias do Sul (saldo de 7.969).

O melhor desempenho de Novo Hamburgo antes de 2021 havia sido no ano de 2010, quando a cidade fechou os 12 meses com saldo de 6.689 empregos criados. O resultado do ano passado recupera os empregos que haviam sido fechados na cidade desde 2016 e encerra de forma consistente a sequência de resultados negativos que ocorria desde 2014 (que foram interrompidos em 2019, mas com resultado pequeno, de 248 vagas.

A cidade do Vale do Sinos concentra cerca de 5,5% de todo o emprego criado no Rio Grande do Sul no ano passado, que somou 140.281 postos de emprego formal abertos. O saldo do ano passado só não foi melhor porque a cidade acompanhou o desempenho do mercado de trabalho no País e no Estado em dezembro e encerrou o mês com saldo negativo.

O setor de serviços foi o principal gerador de emprego formal em Novo Hamburgo, respondendo por mais de 63% do saldo de emprego, conforme o balanço do Caged apresentado pelo governo federal. O segmento gerou 4.892 vagas, seguido pela indústria, com 2.055 vagas; comércio, com 695 empregos criados; e agropecuária, com oito. Para Nelson Dietrich, diretor de Trabalho da secretaria de Desenvolvimento Econômico, o comércio e a construção civil têm um grande potencial de geração de emprego na cidade, que pode ser desencadeado tão logo a economia dê sinais de crescimento mais consistente.