Estudo da Feevale aponta Ômicron como predominante no interior gaúcho

Um total de 87 amostras do SARS-CoV-2 (o coronavírus, causador da Covid-19) foram submetidas ao sequenciamento genômico no Laboratório de Microbiologia Molecular (LMM) da Universidade Feevale. As amostras foram coletadas entre os dias 26 de novembro e 17 de janeiro, a partir de pacientes provenientes de 11 cidades gaúchas - Novo Hamburgo (41), Campo Bom (15), Santa Cruz do Sul (11), Canoas (9), Garibaldi (5), Arroio do Meio, Estância Velha, Ivoti, São Sebastião do Caí, Sobradinho e Triunfo (uma de cada).

O virologista Fernando Spilki, pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Universidade Feevale destaca que, dentre as amostras sequenciadas pelo laboratório da instituição, a variante Delta representava 100% de frequência em novembro. Já em dezembro, as primeiras detecções da variante Ômicron foram realizadas, porém de maneira ainda pouco expressiva (10%), com predominância da variante Delta (90%). "Em janeiro o cenário se inverteu, tendo a Delta sido detectada em apenas 6% das amostras, enquanto a Ômicron dominou com 94%", afirma.

A variante Ômicron foi detectada no Brasil algumas semanas após sua primeira descrição na África do Sul, a partir de passageiros que chegaram em São Paulo no final de novembro do ano passado. As amostras analisadas pela Feevale foram selecionadas para o sequenciamento de alto desempenho através da plataforma Illumina MiSeq. Todos os dados estão sendo disponibilizados em bases de dados públicos nacionais e internacionais, com posterior submissão do trabalho ao periódico científico.