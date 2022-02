Hospital de Santa Rosa recebe verba para ampliar estrutura

O Hospital Vida & Saúde de Santa Rosa recebeu um repasse de R$ 2,5 milhões do governo estadual. Anunciado de forma oficial no início do ano, durante solenidade com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária Arita Bergmann, o recurso já está disponível nas contas do hospital, e será destinado para a conclusão do sétimo pavimento da nova unidade hospitalar.

Voltado à qualificação do atendimento à comunidade, o recurso pertence ao programa Avançar e será utilizado para a ampliação de mais leitos de internação, que ficarão localizados no sétimo pavimento. "Já estamos trabalhando na obra e pensando no importante retorno que trará a comunidade. Será uma ampliação significativa de leitos, que vai além de uma estrutura física adequada. É um importante avanço para toda a comunidade da macrorregião missioneira", destaca a diretora-geral, Vanderli de Barros, que participou da solenidade de anúncio junto com o diretor técnico da instituição, Fernando Bergmann.

Além da obra, a nova unidade já abriga serviços em funcionamento como o Laboratório de Análises Clínicas, o Centro de Diagnóstico por Imagem, o Centro Cirúrgico e o Núcleo de Educação Corporativa. A ideia é que as intervenções comecem nas próximas semanas.