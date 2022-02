São Sebastião do Caí unifica sede do Samu e bombeiros

Entrou em funcionamento a nova central integrada dos Bombeiros Voluntários e Samu em São Sebastião do Caí. Com isso, o segundo maior município do Vale do Caí passou a contar com um sistema até então inédito de atendimento no Estado, com os dois serviços de emergência atuando juntos. A corporação dos bombeiros voluntários abrigou a estrutura e fará a gestão local do Samu.

Na prática, o despacho das ambulâncias do Samu continua sendo feito pela Central de Regulação em Porto Alegre. Porém, segundo o comandante operacional dos bombeiros voluntários, Anderson Jociel da Rosa, a novidade deverá representar, antes de tudo, uma otimização de recursos. "Muitas vezes acontecia das ambulâncias das duas unidades se deslocarem para um atendimento (devido a chamados recebidos em centrais diferentes). Agora, teremos uma noção mais exata dos recursos que precisam ou não ser complementados em cada ocorrência. Isso vale para acidentes de trânsito (onde os bombeiros fazem o resgate das vítimas em ferragens e o Samu as estabiliza e leva ao hospital), incêndios e outas ocorrências", explicou.

Além disso, com as duas entidades juntas, em caso de demora da central do Samu despachar a ambulância - ou não autorização pelo médico regulador, o atendimento poderá realizado pela equipe de bombeiros voluntários. "Na prática, essa é a grande novidade da gestão única, não se trata apenas de se ter os dois serviços em um mesmo endereço físico, mas se ter realmente a capacidade de reduzir o tempo de espera de quem precisa de ajuda. E garantindo que quem está em perigo seja realmente atendido. Seja com a ambulância branca (Samu) ou vermelha (bombeiros voluntários)", salienta Anderson.

A corporação dos Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí, em funcionamento há 26 anos, teve em 2021 520 chamados. Destes, 291 foram para atendimentos pré-hospitalares (entre casos clínicos e traumas diversos) e 110 acidentes de trânsito, além de 90 incêndios e outras emergências.