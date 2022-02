ANAC pede melhorias no aeroporto de Pelotas à prefeitura

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, esteve reunida com integrantes da Superintendência do Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto, de Pelotas, ainda administrado pela Infraero. O encontro foi para apresentar a situação de alguns obstáculos que estão na área de transição, em uma das cabeceiras da pista de chegada e partida de aeronaves, como árvores, postes e construções.

A demanda surgiu a partir de uma solicitação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), junto à Infraero e à administração local do aeroporto, considerando a ampliação das operações de voos, recentemente inaugurada, e a possibilidade de futuras movimentações. O pedido é para que as estruturas do espaço no entorno atendam as exigências de segurança aérea estabelecidas, no que se refere à altura.

Conforme a prefeita, uma série de ações já começam a ser organizadas para a avaliação e correção de eventuais irregularidades. "A Infraero veio nos pedir ajuda, nós vamos identificar as áreas particulares do entorno do Aeroporto para fazer a notificação dos proprietários que tenham árvores, postes ou algum tipo de construção que excedam o limite de altura. Vamos começar um planejamento para resolver essas demandas, porque o que nós queremos é que nosso aeroporto cresça cada vez mais, facilitando a vida de todos e o desenvolvimento da região", explicou Paula.