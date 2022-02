Pesca irregular é flagrada em São Leopoldo

A fiscalização da secretaria municipal do Meio Ambiente de São Leopoldo, em patrulhamento no Rio dos Sinos, flagrou dois pescadores atuando de forma ilegal. Eles foram identificados e autuados. Também foram recolhidas 27 redes instaladas em alguns pontos.

A pesca está proibida, pois agora ocorre o período do defeso. Conforme a legislação está na época da piracema que acontece na região, entre os meses de novembro e fevereiro. Durante a ação, a fiscalização conseguiu resgatar 60 peixes que foram devolvidos ao rio. Cerca de 100 não tiveram a mesma sorte e quando a fiscalização recolheu algumas redes e nos flagrantes aos pescadores ilegais, já estavam sem vida. Entre as espécies foram encontrados grumatã, birus, traíras, violas, cascudos, brancas e jundiás

Segundo o chefe do Departamento de Monitoramento Ambiental da secretaria, João Chaves, é importante que os pescadores respeitem o período onde a pesca é limitada. "No período da piracema ocorre o pleno desenvolvimento das espécies. A pesca amadora com caniço e linha de mão é permitida, mas somente com um anzol. O uso de redes acarreta na morte de muitos peixes, inclusive fêmeas que ainda não desovaram. Com isso, há uma diminuição gradativa do número de peixes no Sinos", disse.

O secretário Anderson Etter destaca que os agentes de fiscalização do Rio dos Sinos realizam constantemente buscas por redes de pescaria e armadilhas para os peixes, a fim de mitigar a pesca no decorrer da piracema. "A restrição protege o ciclo de vida dos animais e procura garantir a renovação dos estoques pesqueiros para os próximos anos", explicou.