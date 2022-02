Rio Grande terá carreata para Iemanjá no Cassino

Como alternativa para a festa de Iemanjá no Cassino, que teve seu tradicional festejo cancelado devido ao aumento de casos de Covid-19 em Rio Grande, a União Rio-grandina de Cultos Umbandistas e Afro-brasileiros Mãe Iemanjá (Urumi) irá realizar, nesta quarta-feira (2), uma carreata alusiva ao Dia de Iemanjá. A ação conta com o suporte da prefeitura para organização do percurso.

A carreata tem início previsto para as 15h30, com concentração e saída na rua Ana Pernigotti, no Bolaxa. A seguir os participantes deverão se deslocar pela ERS- 734 até a estátua de Iemanjá, onde também será a dispersão. Além disso, visando atender às pessoas que decidirem se deslocar em caminhada pela ERS-734 como forma de agradecimento ou homenagem à Iemanjá, a prefeitura irá disponibilizar pontos ao longo da via com água, frutas e banheiros químicos.

A exemplo do que foi realizado em 2021, a Festa de Iemanjá será novamente em modelo híbrido, com cerimônia virtual e controle de público no acesso da orla da praia. Também estão cancelados os acampamentos das entidades e da procissão pela avenida Rio Grande.

Já a ocupação da praia para homenagens e oferendas será feita de modo controlado e apenas nas áreas delimitadas de acordo com o total de entidades participantes, respeitando a distância das guaritas de salva-vidas. A ocupação dos espaços será definida pela Urumi e fiscalizada pelas equipes da prefeitura.