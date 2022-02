Dois Irmãos está sem testes RT-PCR para detecção da Covid

A secretaria da Saúde de Dois Irmãos emitiu um informe em que afirma que a alta demanda de exames laboratoriais para diagnóstico da Covid-19 está provocando a falta de insumos necessários para a produção dos testes RT-PCR e testes rápidos. Por este motivo, o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen/RS), que distribui os kits aos municípios, encontra-se com estoque reduzido no momento. Por conta dessa questão, a cidade do Vale do Sinos encontra-se desabastecida de testes RT-PCR e com estoque reduzido de testes rápidos.

Segundo a secretária de Saúde, Júlia Lopes de Oliveira, foi feita uma nova solicitação ao Estado. "Receberemos uma remessa de testes nesta semana, porém não nos foi confirmada a quantidade, nem a data", afirmou. Em virtude disso, as Unidades Básicas de Saúde e o Hospital São José estão orientados a solicitarem testagem apenas para paciente sintomáticos, priorizando sinais de gravidade.