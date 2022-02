Viamão pretende regularizar área no limite com Porto Alegre

Um projeto de lei de autoria da prefeitura de Viamão foi aprovado em sessão plenária na Câmara de Vereadores. O texto autoriza o município a receber a doação, proceder a regularização fundiária, da área de terras de aproximadamente 41 hectares, situada entre a estrada geral que vai de Viamão a Porto Alegre e estrada da Caixa D'Água. A área em questão encontra-se desafetada, alterando os limites do Parque Natural Municipal Saint Hilaire, deixando esta área fora dos limites do parque.

A área em questão, conhecida como Vila da Represa, foi adquirida por doação do município de Viamão, no ano de 1970, integrando o então Parque Saint Hilaire, próximo à barragem da Lomba do Sabão. Ao longo dos anos, a área passou a ser ocupada por moradores, tornando-se uma vila. O município de Viamão pretende estabelecer a regularização fundiária no local e, por isto, a doação recebida é com o encargo dessa regularização.

De acordo com a matéria, tanto Porto Alegre como o Viamão são réus em Ação Civil Pública que tramita no fórum da Capital, pelas ocupações na área do entorno do Parque Saint Hilaire, sendo que cada município deve responsabilizar-se pelas ocupações nas suas respectivas áreas territoriais. "A área objeto de doação por meio deste texto é integralmente localizada em Viamão. Por certo, a regularização fundiária acarretará melhora na qualidade de vida das pessoas ocupantes, muitas delas vivendo há mais de 30 anos no local", diz o prefeito de Viamão, Valdir Bonatto.