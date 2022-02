Ruas de Bento receberão festival gastronômico

Tem uma noite no ano que a Via Gastrô, em Bento Gonçalves, deixa de ser transitada por carros e passa a ser palco do emblemático Jantar sob as Estrelas. Uma rotina que iniciou em 2010 e chega a sua 12ª edição. É quando as ruas Herny Hugo Dreher e Planalto, e entorno, se transformam num cenário de festival com experiências para toda a família.

O evento ocorrerá no dia 11 de fevereiro, a partir das 19h. É só chegar, caminhar entre os empreendimentos e escolher o preferido e curtir a programação. A dica é fazer reserva antecipada com aqueles que oferecem esta possibilidade. Basta conferir a programação e contatar com o estabelecimento. Além das apresentações artístico-culturais nos empreendimentos, também haverá uma programação itinerante com talentos locais.

A gastronomia, os vinhos e espumantes, cervejas, drinks e sucos convidam a confraternizar e a boa música embala os diversos ambientes. A realização é do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho. Para Márcia Ferronato, diretora executiva, a não realização do evento no ano passado aumentou o desejo de voltar a viver este grande encontro. "O Jantar sob as Estrelas é um evento de todos, inclusivo, protagonista e hoje segue as tendências por ser ao ar livre", afirma.

Mais de 100 empreendimentos estarão envolvidos, transformando as ruas em um grande palco de entretenimento, num evento apaixonante, que une comunidade e turistas. A diversidade gastronômica será um dos pontos altos com cardápios especialmente preparados para a noite que vão da pizza e de pratos típicos italianos, passando pela culinária oriental, até a comida de boteco, com opções mais elaboradas a menus descontraídos e despojados. Os espaços estarão seguindo todos os cuidados, assim como as pessoas deverão circular com máscara, podendo retirá-las somente em momentos de degustação, especialmente nas mesas.