Empresa vai receber cavalos utilizados em carroças em Canoas

A prefeitura de Canoas contratou a empresa que fará o transporte, manutenção e a guarda dos cavalos entregues por condutores de veículos de tração animal que aderiram ao programa Canoas do Bem. A iniciativa, lançada em novembro do ano passado, prevê o fim definitivo das carroças na cidade, através da oferta de uma série de vantagens para essas pessoas que trabalham com reciclagem.

O programa é coordenado pela secretaria Extraordinária dos Direitos dos Animais e conta com a parceria de outras secretarias e coordenadorias. Os cavalos entregues serão encaminhados para a cabanha contratada até que sejam destinados para adoção responsável. O local conta com veterinário próprio, que acompanhará a saúde dos animais. A empresa também fará o transporte, manutenção e a guarda de cavalos encontrados soltos e/ou abandonados nas ruas do município.

As inscrições para a primeira etapa do programa terminaram na semana passada. A partir de agora, a secretaria fará a seleção dos inscritos, com a divulgação da lista dos beneficiários no dia 3 de fevereiro, no site da prefeitura. As inscrições para a próxima etapa de seleção já estão abertas e podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) espalhados pela cidade. Para fazer a inscrição, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Os benefícios serão fornecidos durante seis meses, prorrogáveis por igual período. Em troca, eles precisam entregar o veículo e o animal, o que está previsto para acontecer na segunda quinzena de fevereiro.