UTI pediátrica do Hospital de Santa Cruz do Sul será mantida

A mobilização da prefeitura e da comunidade de Santa Cruz do Sul alcançou o resultado esperado. Em reunião virtual com a secretária estadual de Saúde Arita Bergmann, na tarde desta quinta-feira (27), ela confirmou a permanência e ampliação da UTI pediátrica do Hospital Santa Cruz (HSC). A proposta também prevê o aumento de vagas na UTI neonatal.

A prefeita Helena Hermany mostrou-se bastante satisfeita com o encaminhamento dado à questão. "O fechamento da UTI pediátrica seria inconcebível, pelo serviço que ela presta aos santa-cruzenses e à nossa região. As nossas famílias merecem isso", comentou. Ela ratificou o compromisso do município de também apoiar financeiramente nas adequações necessárias para a nova estrutura e no custeio do serviço. "Faremos tudo que for possível, dentro da legalidade", afirmou.

Caberá ao hospital elaborar em até 30 dias uma proposta de adequação de estrutura física para a nova formatação, e ainda há um prazo de 45 dias para finalização do projeto assistencial. A ideia é passar de dois para cinco leitos na UTI pediátrica - quatro para atendimento do SUS - e de oito para 10 na UTI neonatal - 8 para o SUS, com a instalação das unidades em espaços diferentes. Desta forma, o HSC passa a se enquadrar ao que é determinado pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa).

Conforme a diretora assistencial do HSC, enfermeira Fernanda Gallisa, a proposta incluirá custos com adequação física, assistencial e de equipamentos. De acordo com Fernanda, a concretização do projeto representará um grande ganho para a comunidade de Santa Cruz e região. "A sociedade como um todo terá o benefício de uma cobertura maior na assistência, nas áreas neonatológica e pediátrica, no que se trata do cuidado intensivo ao paciente", comentou.

Arita Bergmann enfatizou que nunca foi intenção do Governo do Estado o fechamento de UTIs. Segundo a secretária estadual de Saúde, para a concretização da proposta, poderão ser usados recursos dos programas Avançar e Assistir.