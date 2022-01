Área da avenida Beira-Mar de Torres passa por melhorias

Está em andamento mais uma etapa da obra de revitalização na avenida Beira-Mar, em Torres. Desta vez, o serviço será realizado no trecho entre a Rua Firmino Torelli e a Rua Tiradentes, cerca de 150 metros. A obra precisa ser iniciada agora, mesmo em período de temporada, pois é necessário cumprir o cronograma do financiamento do Badesul.

O valor da obra é de R$ 366 mil. De acordo com as informações da secretaria municipal de Planejamento e Participação Cidadã, responsável pelo projeto que deixará o calçadão mais atraente, os objetivos da obra em questão são revitalizar a área deteriorada, adequação da drenagem, da acessibilidade, harmonização com o padrão pré-existente nos demais trechos, implantação da ciclofaixa, entre outros.

A intervenção prevê a substituição de todo o calçadão existente, incluindo os meios-fios em ambos os lados, ajuste da acessibilidade com a construção de rampas e pisos podotáteis, pavimentação em CBUQ no restante do pavimento, implantação da ciclofaixa próximo ao calçadão, de acordo com o padrão pré-existente, sinalizações horizontais e verticais. A obra deve ser concluída nas próximas semanas.

O município do Litoral Norte tem investido para melhorar a infraestrutura aos turistas. Recentemente, entregou as obras de revitalização do Molhes do Rio Mampituba, com a inclusão de uma calçada e iluminação. A prefeitura também confirmou que a orla do rio vai passar por remodelação, com obras previstas para começarem ainda este ano.