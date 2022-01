Trecho da BR-116 em Canoas terá trânsito bloqueado durante o fim de semana

A prefeitura de Canoas vai instalar novas luminárias na BR-116. A ação será feita no canteiro central, entre a ponte sobre o Rio Gravataí até a ponte sobre o Arroio Sapucaia no próximo final de semana (29 e 30). Para isso, o tráfego de veículos será bloqueado entre 9h e 16h no sentido Capital - Interior, desde o limite com Porto Alegre até a divisa com Esteio.

Os acessos para Canoas deverão ser feitos pela Avenida Getúlio Vargas ou pela BR - 448. No total, serão colocadas 440 novas luminárias de LED, que garantem maior qualidade de iluminação e redução de custos. A mudança do sistema vai gerar uma economia no consumo de energia passando dos atuais 195.800 watts, para 66.000 watts, o que representa uma redução em torno de R$ 21 mil mensais.

O investimento é de, aproximadamente, R$ 660 mil. Oito caminhões e oito equipes farão o serviço ao longo da rodovia. O local estará devidamente sinalizado, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em caso de chuva a atividade será suspensa.