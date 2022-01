Após completar 10 anos em dezembro, o parque Terra Mágica Florybal renovou a campanha Ingresso Solidário, que auxilia dezenas de entidades todos os anos. Durante a pandemia já foram arrecadadas mais de 70 toneladas em todo o Estado. Quem deseja participar este ano já pode fazer sua doação de 2kg de alimento direto em uma das 36 entidades participantes e retirar o seu cupom para realizar a visita até 08/04. O incentivo do parque é baixar o ingresso de R$ 120 para apenas R$ 20 por pessoa. "É uma forma de todo mundo viver a magia do amor na prática antes mesmo de chegar aqui", destaca o fundador, Valdir Cardoso. Para garantir um envolvimento local, o parque orienta que as doações sejam feitas em entidades da mesma cidade que a pessoa reside. No dia da visita, inclusive, é obrigatória apresentação do RG e comprovante de residência junto com o cupom da doação. No site do atrativo é possível verificar onde trocar o ingresso.