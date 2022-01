Projeto vai transformar leitos de UTI em Taquari

O prefeito de Taquari, André Brito, juntamente com o secretário de Planejamento, Henrique Labres, esteve reunido com a direção do Hospital para tratar da reestruturação dos leitos de UTI da Casa de Saúde. Será feito um projeto para transformar os atuais leitos em UTI convencional.

O projeto será feito por um escritório de arquitetura especializado em obras hospitalares, e será encaminhado em 10 dias para avaliação da 16° Coordenadoria Regional de Saúde. Os 10 leitos de isolamento construídos no Hospital São José foram habilitados como UTI para tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus em junho de 2020. "Agora, para o projeto de habilitação para UTI Convencional devemos investir cerca de R$ 1 milhão. Assim, vamos garantir que esses leitos permaneçam atendendo a nossa população e qualificando ainda mais o atendimento do nosso hospital", destacou o prefeito.