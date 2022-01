Pelotas anuncia medidas frente ao avanço de casos de Covid-19

A prefeitura de Pelotas anunciou medidas para enfrentar o avanço de casos de Covid-19. Na próxima semana, o município deverá reabrir quatro leitos de UTI específicos para o tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda grave e, na segunda-feira (31), abrirá outro ponto de testagem na Associação Rural de Pelotas.

Além dessas medidas, a prefeita Paula Mascarenhas também solicitou reunião de emergência com os demais chefes de Executivo das cidades da zona sul, para a tomada de medidas em conjunto com a finalidade de barrar o avanço da Covid-19 na região. A secretaria municipal de Saúde manteve conversa com os hospitais do município para reabrir leitos caso fosse necessário, lembrando que vagas foram fechadas recentemente em razão da ociosidade registrada no final do ano passado.

Em função desse contato, será possível abrir quatro leitos de UTI Covid na Santa Casa de Pelotas. A data da abertura ainda não foi informada, pois depende da organização de equipes médicas, e será informada logo que estiver tudo pronto. Com essa nova ação, a cidade passa a contar com 20 leitos para pacientes com quadro clínico mais agravado.

Para garantir a testagem à população, considerando também as exigências de exame com resultado negativo para algumas atividades, a Saúde municipal também irá disponibilizar um novo local para a população realizar o teste de antígeno, para detectar infecção ou não pelo coronavírus. A Associação Rural de Pelotas receberá esse posto de testagem e se somará aos já existentes. Além disso, o posto de testagem localizado na antiga Estação Férrea, no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), se tornará, a partir do dia 31, em um local exclusivo para grupos prioritários, atendendo apenas idosos com 60 anos ou mais, gestantes, pessoas com deficiência, e outros que se enquadrem nos critérios.