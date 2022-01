Ampliados os horários de atendimento em postos de Lajeado

A secretaria da Saúde de Lajeado ampliou os horários de atendimento de casos gripais no posto de saúde do Centro, que funcionará das 7h30 às 19h30, sem fechar ao meio-dia, em todos os dias da semana (incluindo os sábados e domingos). Com esta mudança, o Posto São Cristóvão não atenderá mais casos Covid, e manterá apenas as consultas eletivas.

Até segunda-feira (31), as demais unidades de saúde seguirão atendendo pacientes com sintomas gripais, mas em dias e turnos específicos. A partir de terça-feira (1), o atendimento de casos gripais e respiratórios será concentrado apenas no Posto de Saúde do Centro e na UPA 24h. Ou seja, as unidades de saúde voltarão a ter somente as consultas eletivas. Para quem tiver sintomas gripais e precisar de atendimento, deve-se buscar a unidade de saúde de referência ou na UPA, que funciona 24h.