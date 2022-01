Corsan instala novo reservatório de água em Gramado

Atendendo uma reivindicação antiga da comunidade e um pedido da prefeitura, os moradores do Condomínio Villagio, em Gramado, serão contemplados com um novo reservatório para abastecimento de água. A nova estrutura começou a ser instalada pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

De acordo com gestor da Unidade Especial Hortênsias da Corsan, Lutero Cassol, a capacidade do novo reservatório é maior do que a do antigo. A antiga caixa d'água que abastecia o bairro tinha capacidade para armazenar 30 mil litros de água e o novo reservatório tem capacidade de 50 mil litros.

A nova estrutura também terá maior elevação com relação à anterior. Esta ficará a 10 metros de altura em comparação com a rua, segundo Cassol, enquanto a outra ficava a 6 metros. A altura aumenta a pressão da água e melhora significativamente o abastecimento.