São Leopoldo integra projeto estadual e vai receber de rede para criação de ações voltadas à economia criativa

O secretário de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, Pedro Vasconcellos, participou de uma reunião com a diretora de Economia Criativa e Artes da secretaria de Cultura do Estado, Ana Fagundes e com a coordenadora do RS Criativo, Carol Biberg. A agenda teve como finalidade a apresentação do programa Economia Criativa de São Leopoldo e também para conhecer o programa do Estado e suas possíveis interações e parcerias.

Durante o encontro, foi definido que São Leopoldo sediará um conjunto de cursos e capacitações do programa estadual do RS Criativo voltado para a área cultural, a partir de março deste ano. Ficou acordado também o apoio do programa estadual para uma pesquisa de diagnóstico da realidade econômica da cultura do município e na construção de uma legislação municipal de incentivos à economia criativa.

A cidade do Vale do Sinos foi convidada a participar de uma rede estadual de articulação de ações do programa que tem como objetivo desenvolver e apoiar projetos culturais nos municípios. "São Leopoldo foi convidada para participar de uma rede estadual, que eles têm de municípios. Querem fechar 40 municípios que vão desenvolver ações do programa estadual. Vamos articular a região do Vale do Sinos", afirmou Pedro Vasconcellos.

O município também foi convidado a participar do edital estadual Territórios Criativos, que será lançado em fevereiro e que prevê R$ 2 milhões para apoiar projetos de economia criativa em todo o estado. " Esse edital tem a pretensão de apoiar iniciativas nas regiões, nos territórios criativos. Então a gente ficou bem animado. Foi uma reunião muito boa, proveitosa. Essa parceria vai render bons frutos em 2022, para São Leopoldo, enfatiza Vasconcellos.